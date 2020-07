I Marvel Studios non saranno al Comic-Con 2020 quest'anno

Ora è ufficiale: i Marvel Studios non saranno al Comic-Con di San Diego 2020 quest'anno. A confermarlo è il calendario completo dell'evento, che non presenta alcun panel dedicato allo studio cinematografico.

Come riportato anche da Collider qualche giorno fa, sembra proprio che i Marvel Studios salteranno a pié pari il Comic-Con @ Home, con grande rammarico degli appassionati che speravano di poter assistere a presentazioni e annunci live sul Marvel Cinematic Universe.

Nel programma completo del Comic-Con 2020, infatti, i Marvel Studios non figurano (anche se ci sarà un panel dedicato alle docuserie di Disney+ sul mondo Marvel, Marvel 616), proprio come i diretti avversari di casa DC.

Ma mentre i secondi avranno un megaevento a parte ad agosto, DC FanDome, da Kevin Feige e soci non abbiamo alcuna notizia.

Certo, è difficile fare grandi annunci in una cornice così importante quando poi non si ha neanche la certezza di quando si potrà tornare sui set, ma sarà comunque triste pensare a un Comic-Con Marvel (Studios)-free.

Se però sentite già la mancanza dei supereroi, potete fare un salto dalle parti del nostro panel dedicato proprio a Cap, Superman e compagnia bella - Marvel vs. DC