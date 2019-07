Marvel Stories: l'Armatura, il Martello, lo Scudo, ecco il saggio sui cinecomic!

Finalmente disponibile in versione cartacea il saggio dal titolo Marvel Stories: L'Armatura - Il Martello - Lo Scudo di Giuseppe Benincasa, già autore della guida non ufficiale completa agli Easter Egg di Ready Player One, dal titolo I Predatori degli easter egg di Ready Player One - il film.

Il saggio Marvel Stories: L'Armatura - Il Martello - Lo Scudo è un viaggio alla scoperta del genere e della definizione di cinecomic, attraverso l'analisi dei tre supereroi cardine dei primi 11 anni del Marvel Cinematic Universe. Le trilogie di Iron Man, Thor e Captain America sono analizzate e approfondite, al fine di evidenziare psicologie ed emotività, collegate alle scelte di sceneggiatura e di regia, che vanno oltre la semplice dicitura di "genere cinecomic".

L'autore è Giuseppe Benincasa, nato a Palermo nel 1977 ha iniziato a scrivere di cinema durante gli anni del liceo, dove curava anche il giornale della scuola. Appassionato da sempre di fumetti e cinema, ha successivamente co-fondato il sito di informazione cinematografica e televisiva Widemovie.it, ha lavorato alla promozione social di film per le maggiori case di distribuzione cinematografiche (Disney, Warner Bros., Universal Pictures, etc etc), è entrato a far parte della redazione del sito LaScimmiaPensa.com e di quella del sito Mondo FOX. Giuseppe è da qualche anno membro della giuria dell'International Online Web Fest, dove visiona cortometraggi e web series provenienti da tutto il globo.

Potete trovare online la versione Kindle e la versione cartacea.