Marvel: Jamie Dornan ha incontrato Kevin Feige, ma non sa per quale ruolo

Jamie Dornan avrebbe potuto entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: l'attore ha rivelato di aver avuto un incontro con i produttori dello studio e Kevin Feige.

La star di Cinquanta sfumature di grigio ha recentemente lavorato con Kenneth Branagh, che ha diretto Thor, in occasione del film Belfast, ispirato all'infanzia del regista.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, Jamie Dornan ha rivelato di aver incontrato i responsabili della Marvel, ma di non avere alcuna idea del ruolo che avrebbe potuto ottenere.

L'attore ha spiegato: "Non so molto dei mondi della Marvel e della DC, quindi non ho visto molti film tratti dai fumetti. Non ne so abbastanza". La star era però fan di una delle storie raccontate tra le pagine: "Il fumetto che amavo quando ero un ragazzino era Ghost Rider, e ne hanno fatto un film con Nicolas Cage".

Dornan, inoltre, non ha escluso che in futuro venga coinvolto in uno dei progetti del MCU: "Penso ci siano così tanti spinoff, ci sono altri di questi mondi che verranno alla luce. Quindi forse ci vogliono coinvolgere".

Belfast viene descritto come "una storia significativa d'amore, risate e lutti nell'infanzia di un bambino, tra la musica e i tumulti sociali della fine degli anni '60". Branagh è sceneggiatore e regista del lungometraggio, che considera la sua opera più personale. L'esordiente Jude Hill avrà il ruolo di Buddy, mentre Caitriona Balfe e Jamie Dornan interpretano i genitori del ragazzino. Judi Dench e Ciaran Hinds, invece, hanno il ruolo dei nonni.