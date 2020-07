Marvel, i fratelli Russo sostengono Anthony Mackie: "Deve esserci più spazio per la diversità"

Anthony Mackie ha apertamente criticato i dirigenti della Marvel per la mancanza di diversità nei team che realizzano i film tratti dai fumetti e i fratelli Russo hanno ora sostenuto l'interprete di Falcon.

I due filmmaker, rispondendo alle domande di MovieMaker, hanno commentato le dichiarazioni rilasciate dalla star durante una conversazione con Daveed Diggs per Variety.

Joe Russo, parlando della critica espressa da Anthony Mackie, ha dichiarato: "Penso che possiamo sempre fare meglio per quanto riguarda la diversità, constantemente in questo settore, e in ogni aspetto di questa industria, quindi non è affatto in errore". Il regista ha quindi aggiunto: "Penso che dobbiamo tutti lavorare di più e continuare a promuovere e sostenere la diversità davanti e dietro la macchina da presa".

Anthony Russo ha quindi aggiunto: "Abbiamo un enorme rispetto per Anthony Mackie. Non solo è un attore fantastico, ma è anche una persona meravigliosa e abbiamo amato la nostra collaborazione con lui".

La star di The Falcon and the Winter Soldier aveva dichiarato: "Mi ha realmente infastidito aver fatto sette film Marvel in cui ogni produttore, ogni regista, ogni controfigura, ogni costumista, ogni assistente alla produzione, ogni singola persona era bianca. Ma poi giri Black Panther e hai un regista nero, un produttore nero, un costumista nero, un coreografo degli stunt nero. La mia reazione 'quello è più razzista rispetto a tutto il resto' perché se puoi assumere persone di colore solo per il film Nero, stai dicendo che non sono abbastanza brave da poter lavorare quando il cast è prevalentemente bianco?"._".