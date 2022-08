Marvel, Damon Lindelof: "Realizzare meno progetti li renderebbe più speciali"

Damon Lindelof ha parlato dei film Marvel condividendo la sua opinione e spiegando perché pensa che ne vengano prodotti troppi.

Lo sceneggiatore e produttore ha affrontato la questione durante il podcast Into It di Vulture spiegando il suo punto di vista sul gran numero di progetti che compongono il MCU.

L'universo tratto dai fumetti Marvel è ormai composto da numerosi film e serie che arrivano sugli schermi ogni anno. Damon Lindelof ha sottolineato parlando della conclusione di una saga cinematografica o di una serie: "È sempre difficile perché, non appena hai ottenuto l'attenzione di qualcuno, vuoi mantenerla. Quindi l'idea di lasciar andare e non sapere se la riuscirai a riottenere in un certo senso va contro al modo in cui siamo programmati". Il produttore e sceneggiatore ha aggiunto: "Da un punto di vista leggermente più cinico, questi sono affari. Si tratta di un'industria. E se si realizzano un paio di grandiosi film Marvel l'istinto è 'Abbiamo bisogno di realizzare più film Marvel, e abbiamo bisogno di espanderlo'. E ho questa sensazione interiore in stile 'Wow, vorrei ne avessero fatti di meno perché renderebbe ogni progetto un po' più speciale'. Ma li guardo tutti... Le persone non vogliono che le cose finiscano. Io sì".

Damon ha comunque sottolineato: "Non li biasimo perché hanno il diritto di andare avanti. Ho realizzato prequel e sequel e reboot, quindi non posso essere un ipocrita e dire 'Cielo, pensate a un'idea originale. Nel frattempo io realizzerò due film di Star Trek e Prometheus'".