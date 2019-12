Marvel Cinematic Universe: svelato il villain del cinecomic tutto al femminile?

Una versione tutta al femminile di Avengers sembra sia in fase di sviluppo per la Marvel, per la gioia di alcune delle star dei film tratti dai fumetti, e ora potrebbero essere trapelati i dettagli relativi al villain che dovrebbero affrontare le eroine sul grande schermo.

La sceneggiatura del progetto non è ancora stata scritta, tuttavia lo studio avrebbe compiuto alcuni incontri per ascoltare le idee proposte e discutere dei dettagli del film che potrebbe essere collegato a Captain Marvel 2.

Nel lungometraggio dovrebbe entrare in scena il personaggio chiamato Singularity che chiede l'aiuto delle più importanti eroine del Marvel Cinematic Universe per provare a sconfiggere il villain Antimatter.

Nel cast del potenziale lungometraggio dovrebbero esserci Carol Danvers (Brie Larson), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Wasp (Evangeline Lilly), Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan) e Rescue (Gwyneth Paltrow). Nel gruppo di eroine porrebbero apparire anche She-Hulk e Ms. Marvel.

I personaggi di Singularity e Antimatter hanno debuttato nei fumetti A-Force, pubblicati dal 2015, e sono due figure in opposizione.