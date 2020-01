Marvel: cancellate Howard the Duck e Tigra & Dazzler, due serie animate Hulu

Brutte notizie per chi aspettava la serie di Howard il Papero: Marvel ha cancellato Howard the Duck e Tigra & Dazzler due delle serie animate che aveva in cantiere per il servizio di streaming Hulu.

La Marvel ha cancellato due delle serie animate che aveva in cantiere per il servizio di streaming Hulu: Howard the Duck e Tigra & Dazzler. La piattaforma aveva commissionato cinque serie, di cui una sarebbe stato un crossover intitolato The Offenders (ufficialmente non cancellato, ma si presume che non vedrà più la luce). A questo punto i due progetti rimasti, M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, saranno storie a sé, come riportato dall'Hollywood Reporter, mentre molto probabilmente Howard, già apparso in tre film del Marvel Cinematic Universe, tornerà in un modo o nell'altro al cinema.

Con questo annuncio su Tigra & the Dazzler e la serie su Howard il Papero ci avviciniamo sempre di più alla chiusura definitiva di tutte le serie approvate dalla Marvel Television prima del ridimensionamento del reparto catodico della Casa delle Idee, adesso parte integrante di Marvel Studios e sotto la supervisione diretta di Kevin Feige anziché di Jeph Loeb, che era il responsabile di tutte le produzioni seriali.

Al momento, infatti, dopo la cancellazione progressiva di vari serial dal 2018 in poi, tra cui tutta la produzione realizzata per Netflix, rimangono solo quattro serie della vecchia guardia, inclusi i due progetti animati: in estate andrà in onda la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e su Hulu arriverà a breve Helstrom, la storia dei due figli di un serial killer che lottano contro forze demoniache. Per il resto, tutti i progetti televisivi targati Marvel saranno prodotti da Feige e legati strettamente agli eventi dei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe. Per la maggior parte saranno miniserie realizzate appositamente per la nuova piattaforma di streaming Disney+, ma Feige è stato in trattative anche con la ABC per almeno un nuovo progetto. Il nuovo corso inizierà alla fine del 2020 con The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, che continueranno alcune storyline rimaste in sospeso durante la Fase 3 e introdurranno elementi importanti della Fase 4.