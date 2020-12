Marvel. annunciato uno show musical di Capodanno: "Ecco cosa ci aspetta nel 2021"

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha pubblicato un video nel quale ha annunciato uno spettacolo musicale di Capodanno a tema Marvel che sarà visibile durante il concerto del 31 dicembre in Cina.

Quasi due settimane sono trascorse dal Disney Investor Day, evento durante il quale la major ha parlato di tutti i nuovi progetti che vedranno la luce a partire dal 2021, tra cui spiccano numerosi titoli Marvel. Dal punto di vista dei supereroi del MCU, però, le soprese non sono finite, come ha fatto sapere nelle scorse ore Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios che ha approfittato dei canali social per annunciare un'ulteriore novità che il pubblico internazionale potrà gustare nelle ore a cavallo tra il 2020 ed il 2021. Si tratta di un evento musicale che andrà in onda durante il concerto di Capodanno in Cina: la scelta del luogo dal quale presentare questo show non è affatto casuale, considerato che il Marvel Cinematic Universe si appresta ad accogliere il primo supereroe asiatico attraverso Shang-Chi con Simu Liu.

"Ciao a tutti i fan della Marvel in Cina, sono Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Il 2020 è stato un anno insolito per tutti noi ma insieme abbiamo mantenuto viva la speranza di fronte a sfide senza precedenti e non abbiamo mai smesso di raccontare storie di eroi", dice Feige nel video. "L'anno prossimo, i Marvel Studios continueranno a portare storie sul grande schermo, tra cui Black Widow, Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli ed The Eternals, dando il benvenuto ad una nuova era nell'universo cinematografico Marvel". Poi, la grande novità: "Prima di allora, ci sarà anche uno spettacolo di Capodanno a tema Marvel per dare il benvenuto al nuovo anno. Sintonizzatevi con il galà di Capodanno il 31 dicembre e date un'occhiata a quello che arriverà nel 2021".

Kevin Feige non ha condiviso ulteriori dettagli riguardanti ciò che succederà la notte di Capodanno, quindi potremmo trovarci di fronte a qualsiasi cosa. Non è da escludere il coinvolgimento di qualche celebrità del MCU, così come potrebbe invece trattarsi di una semplice performance dal vivo sulle note della sigla degli Avengers mentre le immagini dei nuovi progetti Marvel scorrono sullo schermo. Per saperne di più, non ci rimane che attendere la prossima settimana.