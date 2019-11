Marvel, annunciate le date di uscita di 5 nuovi film dell'MCU

Marvel ha aggiunto altre 5 date di uscita al suo calendario annunciando altri nuovi film, 4 nel 2023 e un altro nel 2022, che si aggiunge a quelli già annunciati in precedenza.

Nei mesi scorsi, era stato annunciato che i Marvel Studios avevano fissato tre date di usxita nel 2022, il 18 febbraio, il 6 maggio e il 29 luglio. Ora si aggiunge una data nel 2022, il 7 ottobre, e altre quattro nel 2023, il 17 febbraio, il 5 maggio, il 28 luglio e il 3 novembre.

Ancora non sappiamo di che film si tratta, come spesso succede dopo gli annunci di Disney e Marvel. Probabilmente dovremo attendere i prossimi San Diego Comic-Con o il D23 Expo, in quanto l'unico progetto annunciato per il 2022 è Black Panther 2 che uscirà a maggio di quell'anno.

I prossimi film Marvel in uscita: i supereroi che vedremo al cinema

Attualmente, i prossimi film in uscita confermati dei Marvel Studios includono Black Widow il 1 maggio 2020, The Falcon e The Winter Soldier nell'autunno del 2020, The Eternals il 6 novembre 2020, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings il 12 febbraio 2021, WandaVision e Loki nella primavera del 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 7 maggio 2021, Spider-Man 3 il 16 luglio 2021, What If ...? nell'estate 2021, Hawkeye nell'autunno 2021, Thor: Love and Thunder il 5 novembre 2021 e Black Panther 2 il 6 maggio 2022.

I Marvel Studios non hanno ancora fissato le date di uscita per Ant-Man 3 e Blade e per gli show che andranno in onda su Disney +, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.