Marvel: i diritti di 9 romanzi acquistati in Italia da Multiplayer Edizioni

I diritti per l'Italia di 9 romanzi della Marvel sono stati acquistati da Multiplayer Edizioni e saranno in vendita a partire dal mese di settembre, proponendo così ai fan e ai lettori nuove avventure di eroi come gli Avengers e Spider-Man, senza dimenticare villain ormai iconici tra cui Thanos.

I volumi hanno inoltre dei legami con i videogame e, ovviamente, ecco i dettagli sui titoli che verranno pubblicati.

A settembre uscirà grazie a Multiplayer Edizioni Marvel's Avengers: The Extinction Key scritto da Greg Keyes e ideato per espandere la storia raccontata nel videogioco, che mostrerà il team di eroi nuovamente insieme per combattere un temibile nemico, che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox, Stadia e PC.

A febbraio 2021 sarà quindi il turno di Captain America: Dark Designs di Stefan Petrucha che racconterà un'avventura di Steve Rogers alle prese con un virus e un nemico legato al suo passato.

Ad aprile spazio ad Avengers: Infinity firmato da James A. Moore: tra le pagine gli eroi affronteranno una minaccia nello spazio, permettendo così a Thanos di puntare alla conquista della Terra, affrontando un team composto da Black Panther, Doctor Strange, gli X-Men e altri eroi.

A giugno verrà pubblicato Venom: Lethal Protector dello scrittore James R. Tuck in cui Eddie Brock si trasferisce a San Francisco ritrovandosi con Spider-Man alle prese con una scoperta dalle potenziali conseguenze mortali.

Nel mese di settembre sarà il turno di Spider-Man: Forever Young, anche in questo caso firmato da Petrucha, che mostrerà come Peter Parker reagisce a una situazione complicata con la polizia, i villain e persino la sua fidanzata Gwen. Lo scrittore si è occupato anche di Deadpool: Paws che sarà pubblicato a novembre 2021 e in cui l'irriverente mercenario affronta una minaccia davvero originale: cuccioli che diventano mostri gianti.

Alex Irvine è invece l'autore di X-Men: Days of future past, in arrivo nelle librerie a gennaio 2022 per raccontare come i mutanti devono tentare di modificare il passato.

Bisognerà infine attendere fino a marzo 2022 per Thanos: Death Sentence firmato da Stuart Moore. Tra le pagine il Titano è privo di poteri e deve cercare di riconquistare il potere sul Multiverso.

L'ultimo dei nove titoli previsti è Morbius: Blood Ties, la cui uscita deve ancora essere decisa. Il libro è scritto da Brendan Deneen e racconta le origini del personaggio Marvel che arriverà sul grande schermo con il volto del premio Oscar Jared Leto.

L'editore Andrea Pucci ha dichiarato: "Negli anni Multiplayer Edizioni ha rappresentato di volta in volta argomenti cari ai videogiocatori ed ai cinefili, da sempre pubblico di riferimento delle nostre pubblicazioni. Abbiamo sdoganato tantissimi romanzi tratti dai videogiochi, il mondo di Metro 2033, tutta la letteratura zombie (in Italia completamente trascurata dagli editori main stream) e l'universo espanso di Star Wars. Periodicamente abbiamo "sposato" una causa e l'abbiamo lasciata sicuramente più ricca e vivace di quanto l'avevamo trovata. Pensate alla letteratura di Star Wars. Quando nel 2009 incontrammo una dirigente della Lucas Films a Francoforte per trattare su un possibile accordo di pubblicazione in Italia (e Disney ancora non era apparsa all'orizzonte) l'universo espanso di Star Wars in Italia era praticamente estinto, morto sul nascere per essere sinceri. Dal 2010 al 2018 abbiamo pubblicato oltre 25 romanzi che ci hanno tenuto compagnia in attesa dell'ultima trilogia cinematografica. Il cambiamento da Lucas a Disney per noi è stato traumatico per la gestione contrattuale allucinante e infatti pochi anni dopo abbiamo abdicato. Oggi torniamo sul luogo del misfatto con un nuovo accordo pluriennale per la pubblicazione dei romanzi Marvel in Italia. E vedo molti parallelismi con Star Wars. Oggi, come allora, l'universo cinematografico Marvel è al minimo dopo molti anni di boom, complice, ma non solo, il ritardo legato al Covid-19 e la partenza della nuova fase. Le pubblicazioni di romanzi Marvel (mal)trattate poco e a singhiozzo. Si apre quindi una nuova sfida. Vedremo come andrà a finire negli anni a venire, per ora sappiamo cosa ci attende da qui al 2022. Buona lettura a tutti!".

