Martin Scorsese regista del film sui Grateful Dead con star Jonah Hill

Martin Scorsese sarà il regista di un film biografico sulla rock band Grateful Dead in cui Jonah Hill avrà il ruolo del leader Jerry Garcia.

Il lungometraggio sarà prodotto per Apple e permetterà all'attore di collaborare nuovamente con il regista dopo The Wolf of Wall Street.

La sceneggiatura del film sui Grateful Dead sarà firmata da Scott Alexander e Larry Karaszewski, recentemente autori di American Crime Story: Impeachment, in collaborazione con Rick Yorn. Martin Scorsese e Jonah Hill, oltre a essere impegnati dietro e davanti la macchina da presa, saranno anche produttori del lungometraggio con Bernie Cahill, Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Trixie Garcia ed Eric Eisner. I membri della rock band e del managemant delle star della musica saranno coinvolti nella realizzazione del film. Apple ha inoltre i diritti per utilizzare i brani del gruppo.

Scorsese ha già avuto a che fare con il mondo dei Grateful Dead in occasione della docuserie Long Strange Trip di cui è stato uno dei produttori. Il filmmaker collaborerà nuovamente con Apple dopo la realizzazione di Killers of the Flower Moon con star Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e Robert De Niro.