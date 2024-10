Martin Scorsese non ha nessuna intenzione di ritirarsi: "Ho ancora altri film da fare"

Il regista di Killers of the Flower Moon ha in cantiere diversi altri progetti da portare sullo schermo.

Martin Scorsese si trova a Torino per una due giorni imperdibile per i fan al Museo Nazionale del Cinema nel capoluogo piemontese in una masterclass con il pubblico. Secondo The Hollywood Reporter, Scorsese avrebbe in mente di realizzare altri film.

Il regista avrebbe dichiarato categoricamente di non essere in procinto di dire addio al cinema e che nel suo futuro ci sarebbero diversi altri progetti che potrebbero tramutarsi in lungometraggi nei prossimi anni, imprevisti e ritardi permettendo.

Futuro nel cinema

"Non sto dicendo addio al cinema, ho ancora altri film da fare e spero che Dio mi dia la forza per farli" ha spiegato Scorsese. Le voci sul possibile addio del regista al cinema seguono le notizie che riguardano gli slittamenti di due sue progetti, i film su Gesù e Frank Sinatra.

Primo piano di Martin Scorsese

Scorsese aveva deciso di girare i due progetti in sequenza ma entrambi sono stati messi in pausa; The Life of Jesus avrebbe dovuto entrare in produzione per primo e una fonte ha sottolineato a Variety che il film è ancora in fase di sviluppo. Pare che il regista di Taxi Driver stia finanziando in maniera indipendente il film, come accadde con Silence.

Basato sul romanzo del 1973 di Shusaku Endo, il film, nei piani di Scorsese avrebbe dovuto girarsi in Israele, Italia ed Egitto, con una durata di 80 minuti e una trama incentrata sui principi fondamentali degli insegnamenti di Gesù:"Al momento, la parola religione fa agitare tutti perché in qualche modo ha fallito. Ma ciò non significa che l'impulso iniziale fosse sbagliato. Torniamo indietro. Riflettiamoci. Potresti rifiutarlo ma potrebbe fare la differenza nel come vivi la tua vita, anche nel rifiutarlo. Non scartarlo a priori. È solo questo di cui sto parlando".

Nel frattempo, le maestranze che avrebbero dovuto lavorare al film su Frank Sinatra di Martin Scorsese da novembre sono state informate che la data d'inizio prevista delle riprese è stata annullata senza ulteriori comunicazioni.