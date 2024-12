Martin Scorsese docente inflessibile, il ricordo di Billy Crystal: "Era veramente spaventoso"

La star di Harry, ti presento Sally ha raccontato il periodo in cui ha studiato con il regista di Taxi Driver.

Billy Crystal ha ricordato gli anni in cui era uno studente con Martin Scorsese come giovane professore di cinema. Intervenuto al podcast di Willie Geist, l'attore ha ricordato cosa significa avere Scorsese come docente.

La star di Harry, ti presento Sally studiava negli anni '60 alla New York University e ha raccontato che avere Scorsese come suo insegnante non è stato affatto facile a causa del carattere molto duro del regista.

A scuola

"Ero alla scuola di cinema e Martin Scorsese era il mio professore di produzione cinematografica" ha raccontato Crystal "All'epoca era uno studente laureato e stava girando il suo primo film, intitolato Chi bussa alla mia porta. Ciò accadeva tra il 1968, 1969 e 1970".

Billy Crystal in una scena di Parental Guidance

Billy Crystal ha svelato anche il look dell'epoca di Martin Scorsese: folta barba, occhiali tondi e capelli lunghi fino alle spalle:"Si metteva dietro di te mentre stavi montando il tuo film ed era molto spaventoso, perché osservava con uno sguardo così intenso e parlava molto più velocemente di adesso, aveva 50 anni in meno".

Insegnante severo

Il comico ha raccontato che durante le lezioni Scorsese era particolarmente severo:"Chiedeva perché avevi girato in quel modo e intimava di usare una ripresa ampia perché Howard Hawks le usava sempre. Io rispondevo che avevo 19 anni e non sapevo chi fosse Howard Hawks".

L'attore ha raccontato di aver incontrato Martin Scorsese dopo parecchio tempo e sostiene di aver ritrovato in lui quella stessa energia che ricordava parecchi decenni prima.