Martin Scorsese consiglia i film Marvel: il cartello di un negozio è virale

Dopo le critiche mosse ai film Marvel da Martin Scorsese, il regista premio Oscar è diventato testimonial dei film di supereroi grazie a un cartello di un negozio che è diventato virale. Pace fatta dopo settimane di polemiche e di botta e risposta tra Scorsese, Francis Ford Coppola e i registi e le star dei film Marvel? Purtroppo no.

In uno store di elettronica, come si vede dalla foto pubblicata su Reddit, Martin Scorsese, che ha diretto l'imminente The Irishman con Robert De Niro e Al Pacino, raccomanda tutti i film sui supereroi, tra cui la maggior parte del Marvel Cinematic Universe, che ha ampiamente criticato creando non poche polemiche.

A inizio ottobre, Martin Scorsese ha detto la sua sui cinecomic, paragonandoli alle attrazioni dei parchi a tema e affermando che quello non è cinema. Ovviamente, le sue parole hanno creato un forte dibattito, dividendo l'opinione pubblica sull'argomento, scatenando l'ira di molti cineasti e attori che hanno lavorato per anni ai film dei Marvel Studios:"Non li vedo. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema"

Dopo settimane di polemiche e registi che hanno appoggiato le sue opinioni, come il suo amico Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ha poi ridimensionato i suoi commenti, definendo i film Marvel una forma d'arte visiva diversa.

Vi ricordiamo che The Irishman arriverà su Netflix il prossimo 27 novembre e al cinema solo dal 4 al 6 novembre.