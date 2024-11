Martin Scorsese collaborerà con Apple per realizzare il film Home

Martin Scorsese sembra aver superato gli ostacoli che stavano creando problemi allo sviluppo di Home, il primo film tratto dai romanzi scritti da Marilynne Robinson.

Apple Studios ha ottenuto i diritti del lungometraggio, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025, e il casting è già in corso.

La nuova collaborazione tra Scorsese e Apple

Secondo le fonti di World of Reel, una star del cinema sarebbe già vicina a stringere l'accordo necessario a recitare in Home. Kent Jones e Todd Field scriveranno la sceneggiatura, mentre Martin Scorsese sarà impegnato come regista e produttore.

Scorsese tornerà alla regia

Il maestro del cinema e Apple avevano già collaborato in occasione di Killers of the Flower Moon, distribuito anche nelle sale tradizionali per provare a ottenere, come accaduto, varie nomination ai premi più importanti.

Tra le pagine si racconta quello che accade quando Jack, figlio del reverendo Boughton, torna a casa dopo venti anni. L'uomo è un alcolizzato con due decenni all'insegna di segreti e sempre in contrasto con il padre tradizionalista, anche se è sempre il suo amato figlio. Mentre Jack prova a fare pace con il padre, inizia inoltre a stringere un intenso legame con la sorella Glory, ritornata a casa con un cuore spezzato e un passato turbolento.

L'adattamento dei romanzi

Robinson aveva usato i personaggi di Gilead anche nei romanzi Home, Lila e Jack, che raccontano gli eventi dell'opera originale attraverso le prospettive dei diversi personaggi.

Field, Jones e Scorsese sembra stiano già sviluppando il film tratto da Jack.

Il regista aveva recentemente spiegato perché non vede l'ora di tornare sul set: "In questo momento c'è stato un lungo periodo dopo Killers of the Flower Moon. Anche se non mi piace alzarmi presto, vorrei girare un film proprio adesso. Il tempo passa. Avrò 82 anni. Devo sbrigarmi".