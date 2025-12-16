Marriagetoxin: il nuovo shonen che mescola amore e tossicità lancia il suo primo trailer

Il manga di Joumyaku e Mizuki Yoda, Marriagetoxin, si prepara al debutto anime nel 2026 con un primo trailer ufficiale. Tra assassini, matrimoni forzati e colpi di scena comici, il pubblico scoprirà un mondo imprevedibile e originale.

Shonen Jump continua a sorprendere con opere capaci di unire azione e umorismo in modi innovativi: Marriagetoxin, il prossimo anime basato sul popolare manga del 2022, promette un mix di tensione, comicità e dramma familiare, inaugurando una nuova era di franchise che sfidano le aspettative degli spettatori.

Un trailer che anticipa un mondo caotico e colorato

Il primo trailer ufficiale di Marriagetoxin offre uno sguardo chiaro sul tono frenetico e multiforme della serie. La storia ruota attorno a Hikaru Gero, un assassino letale costretto a salvare sua sorella da un destino imposto dalla difficile dinastia familiare, trovandosi così coinvolto in una singolare "caccia al matrimonio". La fusione di tematiche così opposte - assassini e matrimoni forzati - crea un contrasto comico che viene subito sottolineato dai dialoghi e dalle situazioni esilaranti del trailer.

Il cast vocale, svelato con la prima anteprima, include nomi di spicco come Haruki Ishiya per Hikaru e Shion Wakayama per Mei Kinosaki, affiancati da Anna Nagase, Mariya Ise, Soma Saito e altri interpreti di rilievo. Ognuno dei personaggi introdotti possiede abilità uniche e stili diversi, preannunciando scontri spettacolari e interazioni imprevedibili. Il trailer mette in evidenza la cura per l'animazione e il ritmo frenetico tipico dello studio Bones, già noto per lavori come My Hero Academia e Gachiakuta, confermando che lo spettacolo visivo sarà tanto dinamico quanto la narrazione stessa.

Tra umorismo, azione e originalità narrativa

La peculiarità di Marriagetoxin risiede proprio nell'originalità del suo concept. Come sottolinea Anna Nagase, che presta la voce a Kyoko Himekawa: "Quando ho letto per la prima volta il manga originale, sono rimasta sorpresa dall'inattesa combinazione tra 'ricerca del matrimonio' e 'assassini', e non ho potuto fare a meno di ridere per il contrasto tra i due temi". Questo equilibrio tra tensione e comicità definisce il tono della serie, rendendola accessibile sia ai fan dello shonen tradizionale sia a chi cerca situazioni narrative più stravaganti e ironiche.

La regia di Motonobu Hori, gli script di Kimiko Ueno e la direzione dell'animazione di Kohei Tokuoka, accompagnati dalle musiche di Taisei Iwasaki e Yuma Yamaguchi, promettono una resa tecnica di alto livello.

L'anime, pur non avendo ancora una data di uscita ufficiale o una piattaforma internazionale confermata, punta a catturare il pubblico con personaggi memorabili, scenari dinamici e un intreccio capace di sorprendere. La combinazione di azione intensa, situazioni paradossali e relazioni inaspettate prepara Marriagetoxin a diventare uno dei franchise shonen più chiacchierati del 2026.