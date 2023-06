Mark Zuckerberg accetta di sfidare Elon Musk in un combattimento: 'Inviami la posizione'

Il guanto di sfida è stato raccolto, chissà se a breve vedremo Mark Zuckerberg ed Elon Musk in un combattimento di MMA, come promettono i due CEO.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg e il proprietario di Twitter Elon Musk potrebbero presto affrontarsi in un combattimento, ma stavolta non parliamo di utenti e traffico digitale.

Tutto è iniziato con una risposta di Elon Musk a un post di Twitter del 20 giugno. Il patron del social media avrebbe sfidato Mark Zuckerberg a un combattimento di MMA sotto al post di un utente in cui si legge che Zuckerberg "fa il ju-jitsu [sic] adesso", riferimento alla recente medaglia conquistata in un torneo brasiliano di jiu-jitsu.

Zuckerberg ha risposto sulla sua piattaforma, Instagram, pubblicando una Storia che includeva uno screenshot del Tweet con la scritta "Inviami la posizione".

Variety ha contattato Meta in merito al messaggio di Zuckerberg e un portavoce ha confermato che "la storia parla da sola".

Nel frattempo, Musk non è scomposto e avrebbe risposto all'invito di Zuckerberg di inviargli la posizione con la scritta "Vegas Octagon", poi ha aggiunto: "Ho questa fantastica mossa che chiamo 'The Walrus', in cui mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla".

Il 6 maggio, Mark Zuckerberg ha pubblicato su Instagram le foto del suo combattimento, scrivendo: "Ho partecipato al mio primo torneo di jiu jitsu e ho vinto alcune medaglie ???????? per la squadra di Guerrilla Jiu Jitsu. Grazie a @davecamarillo @khaiwu @intense0ne per avermi allenato!"