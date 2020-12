Mark Wahlberg in un video mostra il suo fisico perfetto durante la pandemia

Mark Wahlberg ha mostrato in un video condiviso su Instagram il suo fisico scolpito, confermando ancora una volta che a 49 anni riesce sempre a mantenersi in allenamento.

Nella giornata di ieri l'attore ha pubblicato il filmato che lo mostra mentre si rilassa e indossa degli indumenti del marchio Municipal e si protegge da ogni possibile rischio indossando una mascherina.

La star ha pubblicato il post su Instagram e Mark Wahlberg lo ha accompagnato con la semplice didascalia: "Quarantena in isolamento. Solo la famiglia!".

Il marchio Municipal è stato fondato dall'attore un anno fa in collaborazione con Stephen Levinson e non è la prima volta che sui social Mark promuove i modelli messi in vendita dal brand di abbigliamento.

Wahlberg, nella mattina di Natale, inoltre, aveva condiviso un filmato che lo ritraeva accanto alla sua personal trainer Shannon Helm e il suo partner durante gli allenamenti, Anthony Thomas. Persino durante le vacanze l'attore ha deciso di mantenersi in allenamento per non arrivare nel 2021 fuori forma.

L'attore, inoltre, ha recentemente spiegato che segue una dieta creata appositamente pensando alle sue esigenze e di essere molto attento nel curare il suo fisico: "Voglio crescermi ed evolvermi per essere nella forma migliore che io possa ottenere. Vuol dire essere forte, flessibile, mobile, non avere infiammazioni e sentirmi bene".

Questo atteggiamento è stato particolarmente utile nella sua carriera: "Sono stato disposto a lavorare più duramente rispetto a tutti gli altri... Si fa qualsiasi cosa sia necessaria per interpretare il proprio ruolo".