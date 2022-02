Mark Wahlberg, lo scherzo "principesco" a Rob Reiner, Billy Crystal e Albert Brooks

Incontrati per caso all'interno di un ristorante, Mark Wahlberg ha raccontato lo scherzo 'principesco' fatto a Rob Reiner, Billy Crystal e Albert Brooks.

Mark Wahlberg ha presenziato al Jimmy Kimmel Live durante il tour promozionale di Uncharted. L'attore ne ha approfittato per raccontare lo scherzo "principesco" fatto a Rob Reiner, Billy Crystal e Albert Brooks, incontrati per caso in un ristorante.

Come riportato da Yahoo!Entertainment, Mark Wahlberg ha raccontato di aver incontrato Rob Reiner, Billy Crystal e Albert Brooks in un ristorante di Santa Monica insieme a suo figlio e un amico. Wahlberg ha pagato di nascosto il loro conto e ha fatto credere che l'autore di questo gesto altruista fosse stato il suo amico. Dal momento che le leggende del cinema non sapevano chi fosse, Wahlberg ha fatto credere loro che fosse un importante principe.

L'attore ha detto: "Ho convinto il mio amico a dire loro che era un principe. Sapete, era pieno di anelli. In effetti sembrava una sorta di principe". Anche se le star non sapevano chi fosse il "principe" in questione, si sono dimostrate assai riconoscenti. Addirittura, sembra che Crystal abbia abbracciato l'amico di Wahlberg. Il protagonista di Uncharted ha proseguito rincarando la dose e provando a convincere i tre di un suo affare finanziario legato a petrolio e gas a tal punto da spingere Crystal, Brooks e Reiner a chiedere di potersi unire all'affare.

Questa non è la prima volta che Wahlberg fa uno scherzo a un suo collega. Una volta, infatti, l'attore ha persino inscenato il rapimento del cane di Amanda Seyfried mentre stavano lavorando a Ted 2.