Mark Mylod regista di The Menu, prodotto da Adam McKay

Il regista Mark Mylod potrebbe occuparsi del film The Menu, progetto che lo farebbe collaborare nuovamente con il produttore Adam McKay dopo la serie Succession.

Il lungometraggio sarà prodotto da Searchlight e Hyperobject Industries in collaborazione con Betsy Koch.

Il film viene descritto come un thriller psicologico comico ambientato nell'eccentrico mondo della cultura gastronomica. Al centro della storia di The Menu ci sarà una giovane coppia che fa visita a un esclusivo ristorante situato su un'isola deserta dove un acclamato chef ha preparato un incredibile menu.

La sceneggiatura è stata scritta da Will Tracy e Seth Reiss.

Il progetto inizialmente doveva essere diretto da Alexander Payne e la star avrebbe potuto essere l'attrice Emma Stone, tuttavia tutte le persone coinvolte hanno abbandonato il progetto a causa di precedenti impegni.

Mark Mylod ha diretto numerose puntate di Succession e ha lavorato dietro la macchina da presa anche in occasione di altre serie tv come Shameless, mentre per quanto riguarda i film ha girato What's Your Number.