Mark Margolis è morto a 83 anni, aveva interpretato Hector in Breaking Bad

L'attore Mark Margolis ha perso la vita nella giornata di giovedì 3 agosto 2023, dopo una breve malattia, in carriera aveva recitato in serie come Breaking Bad e in molti film di Darren Aronofsky.

Mark Margolis è morto nella giornata di giovedì 3 agosto 2023 all'età di 83 anni.

L'interprete di Hector in Breaking Bad era ricoverato nell'ospedale Mt. Sinai di New York e ha perso la vita dopo una breve malattia.

La carriera dell'attore

Il figlio di Mark Margolis, Morgan, ha annunciato la triste notizia dichiarando che è stato accanto al padre fino all'ultimo momento, insieme a Jacqueline, moglie dell'attore.

Margolis era nato a Philadelphia nel 1939 e si era poi trasferito a New York per studiare recitazione con la guida di Stella Adler, Lee Strasberg e Barbara Loden. I primi passi nel mondo dello spettacolo sono quindi avvenuti a Broadway, fondando poi la compagnia teatrale Blue dome.

L'attore ha successivamente avuto il ruolo di Alberto in Scarface e ha collaborato con il regista Darren Aronofsky in occasione di Noah, Black Swan, The Wrestler e Pi. Tra i film in cui ha recitato ci sono poi The Thomas Crown Affair, Gone Baby Gone, e Stand Up Guys.

La serie Breaking Bad gli ha quindi regalato la popolarità internazionale grazie alla parte di Tio Hector Salamanca, apparso per la prima volta nella seconda stagione. L'attore aveva ottenuto nel 2012 una nomination agli Emmy ed era poi tornato nel progetto prequel Better Call Saul.