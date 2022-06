Mark Hamill e l'ironico avvertimento a Kate Middleton sul principe Louis

Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha rivolto un ironico avvertimento a Kate Middleton dopo che sono diventate virali le foto di suo figlio, il principe Louis, mentre faceva le boccacce durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

Negli scorsi giorni, in Inghilterra si sono susseguiti alcuni giorni di festa per celebrare il Giubileo di Platino e quindi i 70 anni di regno della regina Elisabetta II. La sovrana britannica è stata ovviamente la protagonista assoluta dei festeggiamenti ma durante queste giornate a diventare una star internazionale è stato senza dubbio il principe Louis, terzo figlio nato dall'unione tra Kate Middleton e il principe William. Una clip, divenuta virale sui social, mostra ad esempio il bambino mentre reagisce alla noia sfoggiando smorfie e mostrando la lingua a sua madre, finendo per metterle anche la mano sulla bocca per tentare di farla "tacere".

Tra i tanti che non hanno potuto fare a meno di ridere guardando tale scena c'è anche Mark Hamill, l'attore di Star Wars che non perde mai occasione di interagire con i propri fan sui social. Hamill ha infatti condiviso la clip dicendo che il duca e la duchessa di Cambridge dovrebbero iniziare a prepararsi per l'adolescenza del giovane reale. Nello specifico, ha scritto nel post: "Penso che lei dovrebbe iniziare a temere l'adolescenza... ORA".

Ricordiamo che alcuni hanno messo in dubbio le capacità genitoriali di Kate Middleton e del principe William, ma i reali hanno spazzato via le critiche con una dichiarazione. La coppia ha condiviso una carrellata di foto di Instagram, relative ai quattro giorni di festeggiamenti, scrivendo: "Ci siamo divertiti tutti, specialmente Louis...".

I quadretti reali con Louis protagonista sono diventati la base di diversi meme sul web durante i quattro giorni di celebrazione della regina Elisabetta, che è stata la sovrana del Commonwealth britannico per 70 anni, il regno più lungo dai tempi della sua antenata, la regina Vittoria.