Mark Hamill: i suoi 70 anni e gli auguri sui social, da James Gunn a Chewbacca

Anche Mark Hamill sta invecchiando! Il protagonista del franchise di Star Wars ha raggiunto oggi la veneranda età di 70 anni e, per questo motivo, è stato festeggiato su Twitter da James Gunn, Kevin Smith e numerose altre persone.

Un fan di lunga data di Star Wars come James Gunn ha postato sul suo profilo Twitter una fotografia in compagnia di Mark Hamill e ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno al Re dei Re!". Come il regista di The Suicide Squad, anche Kevin Smith è cresciuto con il volto di Luke Skywalker al cinema e ha deciso di porgere i suoi omaggi al celebre Mark Hamill.

Il regista di Dogma si è dimostrato ben più creativo di James Gunn e ha scritto: "Buon compleanno, Mark Hamill. Che sia attraverso la Forza o la spada, hai sempre avuto il potere di trasformare un bambino in un tuo fan e un adulto in un bambino! Sei una luce nella mia vita dal lontano 1977. Avevo la tua action figure ma devo dire che la versione a grandezza originale è molto meglio!".

Ad aver augurato buon compleanno a Mark Hamill sono stati anche alcuni membri della sua famiglia di Star Wars. Ad esempio, Joonas Suotamo (volto di Chewbacca) e Ming-Na Wen di The Mandalorian hanno scritto, rispettivamente: "Lavorare con uno degli eroi della mia adolescenza è stato un vero e proprio sogno. Il fatto che mi abbia insegnato come usare la Forza è un bonus! Buon compleanno, Mark Hamill!" e "Buon compleanno, Mark Hamill! 70 anni e sei ancora così giovane! Condivido con te un tramonto e una foto con la mia spada! Ti auguro gioia e un sacco di torte!".

Ad essersi unito al coro degli auguri rivolti a Mark Hamill è stato anche Kevin Conroy, doppiatore di Batman e collega di Hamill - che, nel DC Animated Universe, presta la sua voce a Joker.

L'interprete ha condiviso una fotografia insieme a Mark Hamill e ha dichiarato: "Buon compleanno, Mark Hamill! Rendi il mondo un posto migliore e siamo così fortunati ad averti! Grazie per tutti gli anni di risate e follie!".

A quanto pare, Mark Hamill continua ad essere amato da tutti. Pochi attori possono vantare lo stesso seguito del protagonista del franchise di Star Wars e la fedeltà di milioni di fan. Segno di talento ma, soprattutto, di una gran dose di umanità!