Mark Hamill e il ruolo del Joker: "Ero intimorito dal confronto con Jack Nicholson"

Mark Hamill ha svelato che il ruolo del Joker nella serie animata dedicata alle avventure di Batman l'ha un po' impaurito a causa del confronto con Jack Nicholson.

L'iconico interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha parlato della sua esperienza durante un'intervista rilasciata a Rotten Tomatoes in cui ripercorre le tappe che lo hanno portato a dare voce al famoso villain dei fumetti.

L'attore Mark Hamill, in un video, ricorda: "Il personaggio che mi ha intimidito di più è stato il Joker. Ho fatto l'audizione pensando che non avrebbero potuto in nessun modo sopportare le reazioni negative legate al fatto che Luke Skywalker fosse questa icona della malvagità".

La situazione è diventata ancora più complicata a causa delle persone a cui parlava della possibilità: "I tuoi amici attori ti dicono: 'Amico, non vorrei dover interpretare qualsiasi ruolo dopo la performance di Jack Nicholson nella parte'. E ho risposto: 'Oddio, me ne ero dimenticato!".

Hamill ha quindi spiegato in che modo si è avvicinato alla parte: "Ho pensato che l'unico modo per farlo era di realizzarne la mia versione e basarsi sullo script che mi avevano dato e sull'unico disegno che lo ritraeva in cui sembrava solo denti". Mark ha aggiunto di aver attinto a vari ruoli come quello di Claude Rains de L'uomo invisibile.

La star ha quindi concluso sottolineando: "Mi sono divertito così tanto nell'interpretare quel personaggio perché è folle! E se si è pazzi si è imprevedibili, e se si è imprevedibili non si è mai noiosi!".

Mark Hamill, da Jedi a Joker: Il principe dei nerd