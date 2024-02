Mark Gustafson, il co-regista di Pinocchio con Guillermo del Toro, è morto a 64 anni

Mark Gustafson, co-regista del film Pinocchio insieme a Guillermo del Toro, è morto giovedì 1 febbraio 2024 all'età di 64 anni a causa di un infarto.

La notizia è stata confermata proprio dal filmmaker messicano sui social, sottolineando che lo ammirava ancora prima di conoscerlo.

Il ricordo del collega

Guillermo del Toro ha ricordato Mark Gustafson definendolo "Un pilastro dell'animazione in stop motion, un vero artista. Un uomo compassionevole, sensibile e mordentemente spiritoso. Una leggenda e un amico che ispirava e dava speranza a tutte le persone intorno a lui".

Il filmmaker ha aggiunto che il suo lavoro nell'animazione ha delineato la carriera e le capacità di innumerevoli animatori. Del Toro ha ricordato il lavoro compiuto per realizzare Pinocchio, tra riunioni via Zoom e i momenti trascorsi in un ascensore bloccato in un cinema di Londra, sottolineando: "Sono felice di aver incontrato Mark, l'essere umano, quanto sono onorato di aver incontrato l'artista. Come ho detto, l'ho ammirato prima ancora di conoscerlo. Ho amato aver avuto l'occasione di condividere il tempo e lo spazio con lui durante gli alti e i bassi. Sempre e per sempre".

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

La carriera del regista era iniziata all'inizio degli anni '80 quando era stato assunto come assistente personale presso i Will Vinton Studios. Successivamente Gustafson è stato animatore e co-autore dello speciale Meet the Raisins!, che ha dato la vita alla serie The Californian Raisin Show.

Tra i suoi progetti più famosi c'è stato Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, A Claymation Easter che gli ha fatto conquistare un Primetime Emmy come Miglior Progetto Animato per la tv, e The PJs.

Negli ultimi mesi Mark Gustafson stava sviluppando una serie animata intitolata Milepost 88 con ShadowMachine, la casa di produzione co-fondata da Alex Bulkley e Corey Campodonico.