Mark Blum, morto l'attore di You e Cercasi Susan Disperatamente

Mark Blum è morto a causa del Coronavirus, come confermato dai suoi portavoce. L'attore aveva 69 anni ed era apparso recentemente nella serie You, ma sarà ricordato anche per Cercasi Susan Disperatamente e Crocodile Dundee.

Nato a Newark, New Jersey, Mark Blum iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo recitando a teatro, negli anni '70. Nel decennio successivo prese parte ad alcuni film oggi considerati dei cult, tra cui Cercasi Susan disperatamente, accanto a Madonna e Rosanna Arquette, Mr. Crocodile Dundee, Il Presidio e Appuntamento al buio di Blake Edwards con Kim Basinger.

Più lungo il curriculum televisivo, disseminato di partecipazioni a serie TV come Frasier, West Wing, I Soprano, CSI: Miami e tante altre, fino ad arrivare alla sua più recente partecipazione nella serie Netflix You.