Chi è il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack

AfroJack non è soltanto il marito di Elettra Lamborghini, è anche uno dei veejay più famosi al mondo: nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings, il suo album di debutto Forget the World è stato pubblicato nel 2014 ed è considerato come uno dei dieci migliori artisti dei 100 migliori DJ pubblicati da DJ Mag.

Afrojack, nome d'arte di Nick Van De Wall, è nato a Spijkenisse, in Olanda, il 9 settembre 1987 sotto il segno zodiacale della Vergine. A soli cinque anni ha deciso di seguire il suo sogno e la sua musa ispiratrice, la musica, iniziando a prendere lezioni di pianoforte per poi procedere con studi più specifici con il passare degli anni.

Nel 2006 Afrojack ha pubblicato il suo primo singolo, instaurando immediatamente un rapporto professionale e personale con due DJ di fama internazionale: Sidney Samson e Laidback Luke. In seguito è perfino arrivato a lavorare come produttore di noti artisti come David Guetta e Marc V. ed a fondare la sua etichetta discografica.

AfroJack, prima di conoscere Elettra Lamborghini, è stato con Amanda Balk e dalla loro relazione è nata una figlia, Vegas Van de Wall; a proposito del veejay Elettra stessa ha dichiarato: "È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l'unico uomo che posso davvero chiamare UOMO. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: 'Quando è la persona giusta, lo senti'. L'ho sentito dall'inizio, questo sarà per la vita."