Marisa Laurito: "Ecco chi ero nella vita precedente, l'ho scoperto grazie all'ipnosi"

Marisa Laurito ha scoperto chi era nella vita precedente grazie all'ipnosi: l'attrice napoletana ha rivelato che grazie a questa pratica si è liberata dei sensi di colpa che l'affliggevano.

Nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, Marisa Laurito ha aperto i cassetti dei suoi ricordi raccontando anche un simpatico aneddoto di cui pochi erano a conoscenza. L'attrice napoletana, sollecitata dalla conduttrice, ha rivelato di essersi sottoposta per ben tre volte all'ipnosi regressiva che le ha fatto conoscere chi era in un'altra epoca e, nello stesso tempo, l'ha aiutata a superare i traumi che si era portata dietro dalle vite precedenti.

"Mi sono sottoposta all'ipnosi regressiva" ha raccontato infatti Marisa spiegando cosa sia "è una pratica con cui puoi tentare di andare a fare una corsa nelle tue vite precedenti". Marisa ha detto che grazie alle tre sedute a cui si è sottoposta ha capito chi era nella vita precedente e grazie a questa scoperta è guarita dai suoi mal di testa: "Una volta stavo così male che sono dovuta andare da un medico che mi ha chiesto di fare l'ipnosi regressiva. Ed è venuto fuori che io, in un'altra epoca, ero una donna che aveva testimoniato a un processo per salvare un uomo che non aveva ucciso nessuno. Non avevo testimoniato bene e non ero riuscita a salvarlo portandomi questo senso di colpa in questa vita. Poi, mi ha fatto fare degli esercizi e da allora non ho più mal di gola e febbre prima di un debutto".

Marisa Laurito ha anche chiarito che per lei l'ipnosi regressiva è un viaggio all'interno di se stessa per comprendersi meglio: "Io credo molto nella grande introspezione - ha detto concludendo la parte dell'intervista dedicata a questo argomento - credo che siamo in questa vita per imparare e da quando ho 16 anni ho tentato di capire. E' una vita quasi parallela alla mia questa".