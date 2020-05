Mario Serpa, il video hot che offende e accende le fan: "Ma è impazzito?"

Mario Serpa ha perso numerosi follower dopo aver pubblicato un video hot su Instagram. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato criticato dalle sue fan dopo essersi ripreso mentre infilava la mano dentro i pantaloncini.

Effetto Asia Argento per Mario Serpa: pochi giorni fa Asia Argento aveva pubblicato la foto del suo sedere perdendo migliaia di follower. Ieri l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato un post che ha scioccato molte fan. Nel video Mario sembra essersi svegliato da poco quando decide di dare una controllata ai gioielli di famiglia infilando la mano nei pantaloncini

Il video, nel quale giova dirlo non si vede assolutamente nulla di vietato ai minori, ha scatenato l'ira di molte fan che si sono riversate sui social per criticarlo, alcune di loro hanno detto che non lo seguiranno più ed in effetti sembra che l'ex corteggiatore abbia perso numerosi follower. Su Twitter si sono letti post che in effetti sembrano sproporzionati al video pubblicato su Instagram: "Deve farsi seguire e aiutare da qualcuno perché è chiaro che non sia più in equilibrio" scrive un utente e ancora - "Non ho più stima di Mario da un pezzo ma è chiaro che non è lucido, non sta bene".

Mario Serpa sembra che non se la sia presa molto a male e ha detto che approfitterà di questa "rivolta" per fare pulizia nel suo profilo.