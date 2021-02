Mario Draghi al Senato per la fiducia: la diretta del voto stasera su Rai2

Mario Draghi e la richiesta di fiducia al Senato per il suo governo cambiano la programmazione stasera su Rai2, che seguirà la diretta del voto dalle con uno Speciale TG2.

Per Mario Draghi e il suo esecutivo è il giorno della richiesta di fiducia al Senato, che arriva a sconvolgere un po' la normale programmazione stasera su Rai2 a partire dalle 21:20.

La lunga marcia dell'ex Presidente della BCE è iniziata stamattina intorno alle 10:00 con il discorso con cui ha illustrato il programma del futuro governo. Per il voto bisognerà attendere invece le 22:00 circa di stasera e, sulle reti RAI, sarà proprio il secondo canale a seguire, con lo speciale TG2, la diretta.

Ecco spiegato dunque il motivo del cambio di programmazione per il docu-reality La Caserma, andato in onda martedì 16 febbraio, cosa che è costata al programma un netto calo negli ascolti.

La lunga giornata di Rai2 alle prese con i primi passi del governo Draghi è iniziata già nel pomeriggio, poco prima delle 14:00, ed è proseguita nello spazio dedicato all'informazione delle 17:30. Con il TG Post, in onda alle 21:00, inizierà a tutti gli effetti questa prima serata all'insegna delle votazioni di fiducia.

Palinsesto leggermente cambiato anche per Rai3, che ha dovuto anticipare alle 20:05 l'appuntamento con Un posto al sole, e posticipare quello con Chi l'ha visto alle 21:30.