Mario Draghi, la conferenza stampa oggi in diretta: a che ora e dove seguirla

Mario Draghi terrà oggi in diretta da Palazzo Chigi una conferenza stampa per illustrare la nuove norme anti-Covid varate dal Governo, che entreranno in vigore da qui al 15 febbrario 2022.

A che ora

Mario Draghi è atteso nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio oggi alle 18:00. Insieme a lui ci saranno anche i Ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Istruzione Patrizio Bianchi, oltre al coordinatore del Cts Locatelli.

Si discuterà naturalmente dell'ultimo decreto approvato dall'esecutivo, che prevede l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza Super Green Pass, del Super Green Pass e della possibilità che diventi via via l'unico Pass valido in circolazione, ma il nodo centrale sarà soprattutto quello delle scuole e delle multe per i trasgressori.

Dove seguirla

Al momento non sono state comunicate dirette TV per il discorso del Presidente Mario Draghi, anche se dovrebbero essere previsti collegamenti con Palazzo Chigi all'interno delle trasmissioni in onda alle 18:00 sulle principali reti.

In streaming sarà possibile seguire la conferenza stampa attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi.

Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.