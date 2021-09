Margaret Madè e Giuseppe Zeno, la figlia compie un anno: le foto della festa

Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno deciso di celebrare il compleanno di Beatrice, la figlia della coppia di attori che ha appena compiuto un anno di età, pubblicando una sua foto sui social media. La Madè e Zeno, due persone solitamente molto riservate e attente alla privacy, specialmente per ciò che concerne i loro figli, hanno scelto di condividere con i fan lo scatto della festa.

L'immagine, che è stata caricata sul profilo Instagram della Madè, mostra una splendida festa a tema dedicata a Beatrice. I genitori hanno curato ogni dettaglio per festeggiare i primi dodici mesi della loro secondogenita, decidendo di mettersi in posa per una bellissima foto di famiglia.

L'attrice siciliana, 39 anni, nel giorno dedicato alla figlia aveva condiviso una tenera foto con dedica: "Un anno di te", mentre Zeno, 45 anni, ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Un anno fa nascevi tu Beatrice. Ho impresso nella memoria ogni momento, dall'attesa a quando il tuo sguardo ha incontrato il nostro. In un anno se ne fanno tante di cose e tante ne abbiamo fatte. Io e la mamma cerchiamo di sostenerti, educarti, divertirti. Proviamo con tutto noi stessi a renderti serena, perché il tuo sorriso e' speciale. Ma tu, piccolina mia, non smettere mai di insegnare a noi come si guarda il mondo. Con l'Augurio che tu possa avere sempre negli occhi quella luce di stupore che ti rende bellissima. Auguri cuore mio. Buon primo compleanno."

A proposito del loro matrimonio (i due sono sposati dal 2016) e del loro amore la Madè ha precedentemente dichiarato: "Ho trovato in Giuseppe la persona che guarda dalla stessa parte, che vuole le mie stesse cose, con cui camminare insieme senza bisogno di richieste".