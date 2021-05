Marcus A. York, interprete di Billy Merchant in The Office, morto a 55 anni

Marcus A. York, interprete del manager Billy Merchant in The Office, è morto il 19 maggio 2021 all'età di 55 anni a Dayton.

Marcus A. York, noto per la partecipazione in The Office nel ruolo del manager Billy Merchant, è morto il 19 maggio 2021 all'età di 55 anni. L'attore si è spento al Miami Valley Hospital di Dayton, Ohio, dove era ricoverato.

Secondo il necrologio pubblicato dalla Kreitzer Funeral Home di Arcanum, Ohio, Marcus A. York è morto a causa di una "breve e improvvisa malattia."

Marcus A. York, paraplegico fin dal 1988, era nato ad Arcanum. Dopo aver frequentato la Arcanum High School, si laureò presso la Anderson University per poi rivolgere la sua attenzione all'industria del cinema, dove ottenne ruoli nei film Profile e Fighting Words e negli show CSI: NY e 8 Simple Rules.

Il suo ruolo più celebre è quello di Billy Merchant in The Office. York è apparso per la prima volta nell'episodio "The Injury" nella seconda stagione; il suo personaggio viene spinto a partecipare al primo incontro sulla consapevolezza della disabilità organizzato da Michael Scott (Steve Carell). L'attore è poi tornato in più episodi nelle stagioni successive.

Negli ultimi anni, York aveva lavorato come inventore e aveva ottenuto due brevetti per le sue invenzioni.

"Aveva un atteggiamento e una personalità così estroversi, edificanti e positivi" si legge nel necrologio della Kreitzer Funeral Home. "Ha sempre cercato di concentrarsi su quello che poteva realizzare, non su ciò che non poteva fare. Mancherà profondamente a tutti coloro che sono entrati in contatto con lui".