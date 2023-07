Marco Mazzoli: malore in diretta radio per il vincitore de L'Isola dei Famosi

Grande paura per Marco Mazzoli, ultimo vincitore de L'Isola dei Famosi, che il 5 luglio ha dovuto abbandonare "Lo zoo di 105" per un malore in diretta. Il conduttore radiofonico ha improvvisamente abbandonato il microfono per un dolore allo stomaco. In una stories su Instagram ha poi spiegato: "Non sono mai stato così male".

"Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so" ha detto Marco Mazzoli per tranquillizzare poi tutti gli ascoltatori testimoni del "fattaccio". "Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto meglio ma andrò a fare un controllo perché un dolore così non l'ho mai provato in vita mia. Mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi, per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male, non è mai successo. Penso sia stato un calcolo renale".

Poche ore fa è stato lo stesso conduttore, utilizzando ancora una volta Instagram, a spiegare di aver avuto una colica renale e un blocco intestinale dovuto all'aria condizionata dell'ufficio. Il vincitore de L'Isola dei Famosi ha sottolineato come, dopo 64 giorni passati nella natura, mangiando solo quel poco che l'isola aveva da offrire, il ritorno alla vita cittadina, unito ad alcune abitudini poco sane (come tenere l'aria condizionata troppo alta), possa fare anche certi brutti scherzi.