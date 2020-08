Marco Malapelle morto a 33 anni, aveva lavorato in Un posto al sole e L'amica geniale

Marco Malapelle è morto il 5 agosto 2020 a soli 33 anni a causa di un tumore. Il giovane era macchinista, attrezzista, responsabile della sicurezza e occasionalmente aveva lavorato come comparsa. Molto conosciuto nell'ambiente cinematografico e televisivo napoletano per il suo lavoro dietro le quinte, aveva lavorato sul set de L'amica geniale e Un posto al sole.

Marco Malapelle era nato a Napoli, nel Rione Sanità, il quartiere che ha dato i natali a grandi artisti come Totò, ed era conosciuto come "o gemello" perché aveva un fratello gemello di nome Carmelo, con cui condivideva la stessa passione lavorativa. Marco non era un attore - anche se qualche volte aveva fatto la comparsa - come ha scritto Vincenzo Pirozzi sul suo profilo Facebook "si occupava di prevenzione e sicurezza sul set". Era uno di quelli che lavoravano dietro la macchina da presa, un volto sconosciuto al grande pubblico ma una presenza "fondamentale per la realizzazione di una produzione cinematografica, fondamentale come gli attori protagonisti", per citare ancora Pirozzi che lo conosceva e lo stimava come tutti coloro che avevano lavorato con lui.

Che dispiacere Marco, un vuoto incolmabile. Il cinema partenopeo perde uno dei suoi figli migliori ❤️❤️❤️tvb❤️❤️❤️ Pubblicato da Vincenzo Pirozzi su Mercoledì 5 agosto 2020

Marco Malapelle aveva partecipato a numerose produzioni che in questo periodo si svolgono, o si sono svolte, a Napoli. Aveva lavorato sul set de L'amica geniale, la serie tratta dai libri di Elena Ferrante e che sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Marco aveva collaborato con i The Jackal, con il cantante napoletano Liberato e sul set di Un posto al sole. Alcuni attori della soap più longeva della televisione italiana lo hanno salutato sui social. Riccardo Polizzy Carbonelli ha scritto: "Un altro amico della troupe di Un posto al sole è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai suoi famigliari con l'affetto e la preghiera"

MARCO MALAPELLE ❤️ Un Altro Amico della Troupe di “Upas” è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai Suoi Famigliari con l’affetto e la preghiera. Pubblicato da Riccardo Polizzy Carbonelli su Mercoledì 5 agosto 2020