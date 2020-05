Marco D'Amore per il Decameron di Triennale Milano: oggi in streaming

Appuntamento con Marco D'Amore, protagonista di Gomorra, in streaming oggi per il programma Triennale Decameron: ecco quando.

Marco D'Amore vi aspetta in streaming oggi, alle ore 17.00 per un nuovo appuntamento con Triennale Decameron, il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione.

Nell'ambito di Triennale Decameron e in occasione di Go FeST!, il primo evento interamente online dedicato alle serie tv creato da FeST - Il Festival delle Serie Tv in collaborazione con Tlon, Marco D'Amore, tra i protagonisti della serie Gomorra, dialogherà con Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.

Dopo la collaborazione dello scorso anno, Triennale e FeST stanno lavorando per tornare dal vivo il prossimo autunno, compatibilmente con l'evoluzione del mondo degli eventi.

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.