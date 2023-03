Marcia Cross, la star di Desperate Housewives evacuata dal red carpet in Francia per le proteste contro Macron

La passerella dell'attrice americana Marcia Cross, star di Desperate Housewives, sul red carpet del festival Series Mania, che si tiene a Lille, nel nord della Francia, è stata bruscamente interrotta dall'arrivo dei manifestanti contro la riforma delle pensioni di Macron. Come rivela Paris Match, nonostante l'atmosfera elettrica e l'intervento della polizia in tenuta antisommossa, l'attrice è riuscita a tenere la masterclass prevista conversando col pubblico francese.

Era iniziato tutto bene: Marcia Cross si è presentata martedì sera davanti ai fan e ai fotografi. Braccia cariche di fiori, l'ospite d'onore del festival Series Mania ha firmato autografi e posato sorridente prima di essere rapidamente evacuata. il red carpet è stato interrotto dai manifestanti contro la riforma delle pensioni che hanno sfondato le le barriere. La polizia è quindi intervenuta prontamente. La Voix du Nord specifica che gli incidenti erano scoppiati poco prima intorno alla Grand-Place di Lille, prima che i manifestanti decidessero di fare irruzione nell'area del festival.

Desperate Housewives: i 10 migliori episodi della serie

L'indimenticabile interprete di Bree Van de Kamp, ma anche di Kimberly Shaw in Melrose Place, non si è scomposta, anzi. Nel rievocare la sua carriera quarantennale sul piccolo schermo, e il suo impegno nella lotta contro il cancro, che ha sconfitto dopo una lunga battaglia, Marcia Cross si è schierata coi manifestanti sui suoi social network. "Sostengo le persone che parlano chiaro e combattono per ciò in cui credono! Non è una libertà ovunque nel nostro mondo", aveva scritto, mentre filmava i manifestanti per le strade di Parigi.