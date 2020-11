Maradona: le verità nascoste, lo speciale in onda stasera su National Geographic

Stasera su National Geographic, alle 22:55, va in onda Maradona: le verità nascoste, lo speciale che racconta la storia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di calcio di tutti tempi. Un'icona mondiale riconosciuta non solo per il suo talento con il pallone ma anche per il carattere diretto, poco avvezzo alle regole. Un uomo dotato di un talento divino che spesso, però, si è trovato a vivere in suo personale inferno.

Maradona: le verità nascoste è un viaggio tra le pieghe più controverse del "Diez", un percorso che racconta l'animo più oscuro di Maradona. Lo speciale ricostruisce gli anni di carriera più controversi e affascinanti di Diego Armando Maradona attraverso le parole di chi gli è stato vicino e lo ha conosciuto in prima persona.

A raccontarlo, tra gli altri, l'amico Ciro Ferrara, il figlio Diego Armando Sinagra, l'eterno nemico, Joseph Sepp Blatter, l'ex compagno di squadra Abel Balbo, il fisioterapista "amuleto" Salvatore Carmando, il suo personal trainer e motivatore Fernando Signorini, che lo ha allenato è sostenuto durante quasi tutta la sua carriera, e l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, che ha fatto letteralmente carte false per portarlo nella sua città: "E' stato un genio del calcio e come tutti i geni era sregolato. Quando era al Barcellona viveva con molti argentini, la sera uscivano, andavano nei locali e si azzuffavano. In campo insegnava calcio. Era uno spettacolo".