La mappa dei risultati elettorali del Regno Unito sembra Maggie Simpson

Nel Regno Unito si sono appena tenute le ultime elezioni, e la mappa raffigurante i risultati delle votazioni non potrebbe avere aspetto più curioso. Sembrerebbe ricordare, infatti, Maggie Simpson, il membro più giovane della sgangherata famiglia animata creata da Matt Groening.

Rosso per i Laburisti, blu per i Conservatori, giallo per il Partito Nazionale Scozzese e arancione per i Liberal Democratici... Ed è subito Maggie Simpson.

Come segnalano anche il sito Mothership e diversi utenti del web, dopo la schiacciante vittoria dei Conservatori - la più grande vittoria per il partito dai tempi di Margaret Thatcher, nel 1987 - e di Boris Johnson, la mappa elettorale del Regno Unito assume forme davvero peculiari, che in un qualche modo richiamano alla memoria il personaggio che proprio in questi giorni - contrariamente a chi non ha votato Johnson o pro-Brexit - avrebbe modo di festeggiare, poiché ricorre il trentesimo anniversario della prima messa in onda de I Simpson.

Con una prima apparizione televisiva che risale in realtà al 1987, anno in cui iniziarono a essere trasmessi dei corti con i gialli protagonisti al Tracy Ullman Show, seguita nel 1989 dall'autentico debutto della serie animata, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e gli altri abitanti di Springfield ci hanno tenuto compagnia durante i pasti (e non solo) con le loro avventure, e continuano a farlo ancora oggi. Brexit o non Brexit.