Mao Mao e gli Eroi Leggendari: la nuova serie da stasera su Cartoon Network!

Arriva in esclusiva prima tv stasera su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuova serie action-comedy targata CN: Mao Mao e gli Eroi Leggendari. L'appuntamento è a partire da stasera, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Lo show segue le avventure dei tre protagonisti: Mao Mao, un coraggioso sceriffo dalle sembianze di un gatto nero, Cybertasso, l'amico fraterno con l'aspetto di un tasso e Adorabat, l'adorabile assistente/apprendista con le fattezze di un pipistrello azzurro. Il gruppo ha come missione quella di proteggere gli abitanti della Valle del Cuore Puro dai mostri, dai malvagi e da chiunque tenti di seminare guai nella loro amata e tranquilla cittadina, in particolare dai The Sky Pirates, nemici sempre alla ricerca di un tesoro da conquistare come il Rubino della Valle, il bottino più desiderato.

Mao Mao è lo sceriffo della Valle del Cuore Puro. Discende da una famiglia di leggendari guerrieri, lui però è solo all'inizio del suo percorso. Ha un carattere brillante, dinamico e per questo riesce a risolvere rapidamente tutte le situazioni complicate. Il suo codice da guerriero è fatto di onore e senso della giustizia ma, anche se si impegna sempre al massimo, non sempre riesce a far andare tutto per il verso giusto... Cybertasso, il gatto bighellone, è affidabile e ironico, il miglior amico che Mao Mao possa desiderare e anche se non ha molto senso dell'avventura, il suo spirito costantemente allegro lo aiuta ad affrontare le difficoltà! A completare il trio c'è Adorabat, l'adorabile pipistrello, la fan numero uno di Mao Mao, divertente e sopra le righe, riesce a complicare sempre le situazioni rendendole più pericolose ma allo stesso tempo molto più divertenti. Il nuovo show targato Cartoon Network, oltre ai suoi simpaticissimi protagonisti che i giovani spettatori del canale non potranno non amare, è ricco di azione e battaglie, e racconta attraverso le spassose avventure di Mao Mao e del suo team l'importanza dell'amicizia, di crescere insieme e di non arrendersi mai davanti alle difficoltà.

La serie veicola ai bambini e alle bambine temi universali come l'amicizia, l'avventura, la famiglia, il desiderio e la perseveranza di realizzare i propri sogni. Tutto è affrontato in puro stile Cartoon Network, con storie originali e innovative, raccontate da personaggi ricchi di estro, caratterizzati da grafiche creative, attraverso le quali viene espresso tutto il talento del team creativo degli studios. Il ritmo, dato dall'azione e dalla comicità, insieme ai protagonisti davvero irresistibili, rendono MAO MAO E GLI EROI LEGGENDARI un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati fan del canale.