Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati, amore finito dopo il Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati a poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6: la notizia è stata diffusa dall'ex nuotatore con un comunicato rilasciato all'ANSA. Lulù, nel corso di una diretta su Instagram, ha confermato la rottura.

L'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè era scoppiato nella casa più spiata d'Italia, era stata la principessa etiope ad innamorarsi per prima, l'ex nuotatore, all'inizio titubante, aveva poi ceduto alla corte della Salessiè fino a dichiararsi innamoratissimo e pronto alla convivenza con la ragazza. Ma, come spesso succede per le storie nate nei reality, l'impatto con la vita reale è stato fatale.

Poi è arrivato il comunicato di Manuel Bortuzzo, che ha addirittura deciso di affidare all'ANSA la notizia della rottura con Lulù. "In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi. Purtroppo quella della Casa del GF VIP rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale", ha scritto Manuel.

I primi segnali di crisi c'erano stati nei giorni scorsi: sembra che i rapporti tra Franco Bortuzzo, padre di Manuel, e Lulù non siano mai stati idilliaci, le sorelle Salassiè, qualche giorno fa, gli avevano tolto il follower sui social. Dopo il comunicato di Manuel, in una diretta Instagram, Lulù, confermando la rottura, ha parlato di pressioni esterne sulla loro vita di coppia. La ragazza, mentre era all'interno di un taxi, ha detto: "purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione".

La Selassiè ha riferito di "terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione". Poi, sottolineando come la sua famiglia abbia accolto Manuel con grande affetto, ha precisato che da parte dei Bortuzzo non c'è stata reciprocità "anche se io sono stata una persona molto amichevole", ha concluso la ragazza.