Manchester City-Chelsea stasera in onda: dove vedere in TV e in streaming la finale di Champions League

Stasera si gioca Manchester City-Chelsea: ecco dove vedere in TV e in streaming la finale della Champions League 2020/2021

Manchester City-Chelsea, che si gioca stasera alle 21:00, è la finale della Champions League 2020/2021. Il Manchester City si gioca per la prima volta la possibilità di vincere il torneo dopo aver eliminato i francesi del Paris Saint-Germain. Il Chelsea per arrivare in finale ha dovuto battere il Real Madrid.

Dove vederla in TV

Manchester City-Chelsea andrà in onda alle ore 21:00 in chiaro su Canale 5 dallo stadio do Dragao di Oporto, in Portogallo. L'incontro si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport HD (Canale 251). La partita si potrà vedere in 4k per i possessori del decoder SkyQ.

La telecronaca su Canale 5 è stata affidata a Pierluigi Pardo mentre quella su Sky sarà di Massimo Marianella al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Luca Marchegiani.

Il massimo trofeo europeo per club si assegnerà stasera, in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno due tempi supplementari della durata totale di 30 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore ad oltranza. La partita sarà giocata davanti a 12mila spettatori, la Uefa ha messo in vendita 6mila biglietti per ciascuna tifoseria

Dove vederla in streaming

Manchester City-Chelsea può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky. La partita sarà visibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.