Mamma, ho riperso l'aereo: stasera in TV su Italia 1 la commedia con Macaulay Culkin

Arriva stasera su Italia 1 alle 21:20 Mamma, ho riperso l'aereo, una commedia per tutta la famiglia diretta, nel 1992, ancora da Chris Columbus, ambientata un anno dopo i fatti del suo celeberrimo precedente capitolo.

Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York è il sequel di Mamma, ho perso l'aereo, girato a due anni di distanza da Columbus, ancora con il piccolo protagonista Kevin McCallister, il bambino con il più scarso senso d'orientamento della storia del cinema, interpretato da Macaulay Culkin. Il comico dramma ha inizio, questa volta, quando la numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma all'aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi così a New York. Mentre i genitori lo cercano, il ragazzino occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al grand hotel e fa amicizia con una barbona.

Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York non ha avuto la stessa fortuna del primo film, nè come incassi (359 milioni in tutto il mondo contro gli oltre 476 del precedente capitolo), nè come premi e nomination (Mamma, ho perso l'aereo vanta addirittura 2 nomination agli Oscar e due ai Golden Globe). Ma se guardate attentamente durante la scena in cui Kevin entra per la prima volta in albergo chiedendo dove sia la hall, potrete notare un dettaglio che al primo film mancava: il cameo di Donald Trump.