Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia, stasera su Rai 1: trama e cast dell'ultima puntata del 13 febbraio

Stasera 13 febbraio su Rai 1 va in onda la seconda ed ultima parte di Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia. La miniserie si basa su una storia vera: La vita di Goffredo Mameli, autore del testo del Canto degli Italiani, diventato Inno Nazionale della Repubblica italiana. Trama, cast del progetto prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia:

Ecco cosa sappiamo della miniserie storica che termina stasera 13 febbraio e va in onda alle 21:30,subito dopo Affari Tuoi su Rai 1.

Trama

La miniserie racconta la vera storia di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del Canto degli Italiani, diventato poi l'Inno nazionale della Repubblica Italiana.

In particolare, la miniserie si concentra su due anni - tra il 1847 e il 1849 - pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali.

Due anni in cui scorre la vita di Mameli e, insieme, la storia: dalla composizione del Canto degli Italiani alla grande manifestazione dell'Oregina, quando per la prima volta il Canto (oggi Inno) fu cantato da più di trentamila patrioti.

L'incontro e l'amicizia di Mameli con un altro grande genovese, Nino Bixio; la prima Guerra d'Indipendenza; la Repubblica Romana, con Mameli al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

Episodio 3

La prima guerra d'Indipendenza termina con una sconfitta dopo l'armistizio di Salasco, deludendo Goffredo e i suoi amici tornati dalla Lombardia.

Nino coinvolge Goffredo in nuove avventure, ma l'incontro con Mazzini porta Goffredo a dubitare delle spedizioni di Nino. Goffredo e Garibaldi partono per Roma, dove il Papa è fuggito e il popolo ha preso il potere

Episodio 4

Goffredo, contribuisce alla Costituzione della Repubblica Romana. Il giovane patriota incontra Adele Baroffio e tra loro scoppia la passione. Tuttavia, l'arrivo dei francesi rompe l'idillio della repubblica romana, e Goffredo muore nel luglio del 1849 tra le braccia di Adele.

Cast

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Goffredo Mameli

Neri Marcorè: Giorgio Mameli

Amedeo Gullià: Nino Bixio

Isabella Briganti: Adelaide Zoagni Mameli

Barbara Venturato: Geronima Ferretti

Lucia Mascino: la marchesa Luisa Ferretti

Luca Ward: Padre Sinaldi

Riccardo Maria Manera: Stefano Castagnola

Giovanni Crozza Signoris: Carlin Repetto

Pier Luigi Pasino: Giuseppe Mazzini

Maurizio Lastrico: Giuseppe Garibaldi

Quante puntate sono

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia è una miniserie composta da quattro episodi che ci terrà compagnia per due serate: stasera, martedì 13 febbraio. è l'ultimo appumamento.

Dove vedere Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia va in onda su Rai 1 in prima serata e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay dove da lunedì sera sono disponibili tutti gli episodi in box set.