Malore al cinema all'aperto per un uomo ad Ancora: "Non si svegliava"

Un uomo ha accusato un malore in un cinema all'aperto ad Ancona: sua moglie in un primo momento pensava che il marito si fosse addormentato.

Un uomo di 82 anni ha accusato un malore durante la proiezione di un film ma la moglie pensava si fosse addormentato. L'episodio è successo al cinema arena Italia di corso Carlo Alberto ad Ancona. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per accertamenti.

Il distanziamento sociale e la poca luce stavano giocando un brutto scherzo ad un uomo di 82 anni, la cui identità non è stata resa nota. Era in compagnia della moglie a vedere un film al Cinema Arena Italia di corso Carlo Alberto quando si è sentito male ed è svenuto. La moglie non si è accorta di quanto stava succedendo, si è allarmata solo quando hanno iniziato a scorrere i titoli di coda ed il marito non si è mosso. La signora fino a quel momento aveva pensato che il marito si fosse addormentato durante la proiezione del film Volevo nascondermi sulla vita di Antonio Ligabue in programmazione questa sera.

Accortasi del malore del marito la signora ha chiesto aiuto ai responsabili dell'arena che hanno chiamato il 118. L'uomo è stato soccorso e stabilizzato dagli uomini della Croce Gialla di Ancona che subito dopo hanno preferito trasportarlo per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico di Ancona, dove è stato ricoverato in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni.