Malena svela: ecco quanto viene pagata una pornostar

Nonostante le restrizioni della Fase 2, Alessandro Di Sarno de Le Iene è andato a fare visita alla pornostar Malena, l'attrice gli ha raccontato alcune tecniche del suo lavoro e gli ha rivelato quanto viene pagata una pornostar, così abbiamo saputo che anche nel mondo del porno ci sono distinzioni tra gli attori americani e quelli italiani.

Alessandro Di Sarno de Le Iene ha inteso il Decreto del Governo Conte sulla Fase 2 in maniera molto flessibile e ha inserito tra gli affetti stabili anche Malena, la sua attrice preferita. L'inviato del programma di Italia Uno ha deciso quindi di passare qualche giorno della sua quarantena con la pornostar Malena. Dopo aver rotto il ghiaccio ed essere entrati in confidenza, l'attrice gli ha rivelato alcune tecniche che usano le porno attrici ed i colleghi maschi durane le riprese per rendere le scene più realistiche ed eccitanti.

Una foto di Malena

Alessandro a quel punto ha deciso di chiederle quanto guadagna una star del porno: "Non si parla più di film, ma a scene - dice Malena - un'attrice sconosciuta può andare da 200/300 euro, un'attrice più conosciuta e famosa fino a 1.500/2.000, però il mercato più pagato è in America, dove si guadagna 5000 euro per una scena completa". Il tariffario varia a secondo delle scene spiega l'attrice: ", solo donne, di gruppo ma la doppia anale è in assoluto la più pagata, io ho debuttato così", confessa la pornostar.

L'incontro di Alessandro ha un fine benefico, Malena e Le Iene hanno messo all'asta un pelo della pornostar, il denaro raccolto andrà in beneficenza all'associazione "Il Giardino delle idee", che aiuta anziani, famiglie e giovani in difficoltà.,