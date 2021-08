Making of Love: stanotte su Cielo in prima visione la docuserie italiana che parla di sesso e identità

Stanotte su Cielo, dalle 00:25, va in onda, in prima visione, la docuserie italiana Making of Love, nel giorno in cui il canale SKY ricorda la scomparsa del biologo e sessuologo Alfred Kinsey.

Va in onda stanotte su Cielo, a partire dalle 00:25, Making of Love, la docuserie italiana, proposta in prima visione, che parla di sesso, piacere, identità e consenso fra ragazzi e ragazze del nostro Paese.

Making of Love è una delle visioni che il canale SKY ha dedicato al biologo e sessuologo statunitense Alfred Kinsey nell'anniversario della sua scomparsa. La ricerca di Kinsey è stata uno spartiacque non solo riguardo al comportamento sessuale individuale, ma anche a proposito dell'identità di genere, gettando così le basi per una diffusa conoscenza del corpo, della sessualità e della percezione di sé.

In Italia l'educazione sessuale è un tema che divide, spesso bandita da quasi tutte le lezioni. Un gruppo di ragazzi e ragazze ha deciso di realizzare una fiction da proiettare nelle scuole per parlare di piacere, consapevolezza, genere e consenso. Making of Love racconta il loro viaggio, personale e creativo, ed è la prima serie italiana realizzata in crowdfunding: oltre 1300 donatori hanno finanziato dal basso il progetto, supervisionato da Anna Pollio e Lucio Basadonne e dallo sceneggiatore e scrittore Michele Vaccari.

Making of Love è soprattutto la prima docuserie italiana a parlare il linguaggio dell'inclusione: chi ha lavorato al progetto ha deciso per esempio di adottare lo schwa nella comunicazione. L'introduzione di un genere neutro, come esisteva in latino, potrebbe aiutare chi non si riconosce nel binarismo di genere a trovare un modo più efficace di comunicare.

Gli episodi

Episodio 1: Otto sconosciutə

Un'idea innovativa, un progetto per la terza rivoluzione sessuale, un casting tra giovani di tutta Italia. Ecco come è iniziata l'avventura di Making of Love.

Episodio 2: Otto esploratorə

Otto ragazzə selezionati affrontano una serie di Workshop sulla sessualità e il piacere, per apprendere il più possibile prima di mettersi a scrivere e realizzare il loro film.

Episodio 3: Otto kamikaze

Dopo un ritiro alla ricerca di loro stessi e alla scoperta del consenso, Clode, Enri, Feel, Isa, Lore, Matte, Mati e Pip sono prontə per scrivere il loro film.

Episodio 4: Otto creativə

Dietro le quinte di Edoné: La Sindrome di Eva. Lə otto creativə si trovano isolati in un casolare di campagna per concretizzare in un film i loro vissuti e le esperienze attraversate nei mesi precedenti.

Episodio 5: Otto rivoluzionariə

Il film è pronto per essere presentato a un primo gruppo di ragazzə fra i 14 e i 18 anni; sarà possibile raccontare i mille volti della sessualità con rispetto e leggerezza senza le paure e la pesantezza del mondo adulto?