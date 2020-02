Mai scherzare con le stelle!: stasera su Rai1 il primo film del ciclo Purchè finisca bene

Arriva stasera su Rai1 alle 21:25 il film Mai scherzare con le stelle!, una commedia romantica con Pilar Fogliati e Alessandro Roja per il ciclo Purchè finisca bene.

Va in onda stasera su Rai1, alle 21:25, Mai scherzare con le stelle!, commedia romantica con Pilar Fogliati e Alessandro Roja, primo film del ciclo "Purchè finisca bene" che torna così anche nel 2020.

La storia di Mai Scherzare con le Stelle! è quella di Ines (Pilar Fogliati), una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo (Alessandro Roja), un ricercatore di robotica dell'Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi...e molto di più!

Dopo il successo delle precedenti stagioni tornano su Rai1 le commedie del ciclo Purché finisca bene. Due nuove proposte che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale, esaltando l'ironia e i buoni sentimenti che accompagnano le nostre vite. Il secondo appuntamento è previsto per martedì 18 febbraio.