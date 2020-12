Mahmood sostiene il MOIGE ma fa infuriare i fan: ecco perchè

Merito del MOIGE se quella che Mahmood ha realizzato per Yoox non sarà la solita capsule collection inosservata? A voler guardare la polemica da un'altra prospettiva probabilmente sì, certo non è quello che interessa ai fan del cantante milanese, letteralmente in rivolta.

Mahmood e Yoox hanno infatti annunciato che i proventi della collezione serviranno per finanziare la campagna contro il bullismo del Movimento Italiano Genitori.

La lotta al bullismo è sempre da lodare da qualsiasi parte venga ma non si può fare a meno di essere sorpresi dalla decisione dell'artista. Perchè? Il MOIGE in passato ha assunto posizioni discriminatorie verso gli omosessuali (qualcuno ricorderà che, addirittura, ai tempi di Dawson's Creek insorse per un bacio tra due protagonisti maschili).

"Ho scelto di lavorare con il MOIGE perché loro si occupano della tematica del bullismo, che mi sta molto a cuore. Ne siamo un po' tutti testimoni, mi piace il modo con cui MOIGE tratta questo tema", ha detto Mahmood. Nonostante il nobile scopo i fan del vincitore di Sanremo sono insorti accusandolo di finanziare il nemico, una di quelle associazioni che ha preso sempre di mira la comunità LGBTQ+.

Molti sono i post contro la scelta del cantante "In che senso mahmood sta facendo una raccolta fondi per quelli che censuravano sailor moon nel 2000" scrive un utente

Mentre qualcuno la butta sull'ironia: "Dopo la collezione YOOX di Mahmood per il Moige mi piacerebbe vedere anche la collezione di Marilyn Manson per le Edizioni Paoline".

Qualcun altro scrive "Mahmood collabora con yoox per fare beneficienza per il moige, il movimento italiano genitori. Intanto le mamme impiegate dalla yoox subiscono vessazioni continue, paghe da fame, molestie e i loro figli quasi non possono vederli", allegando la lettera di un'impiegata dell'azienda