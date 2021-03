Mahmood è fidanzato? La conferma e la gaffe su Elodie

Mahmood stasera tornerà a Sanremo 2021 dopo la vittoria del 2019: in questi due anni il cantante ha confermato di essere fidanzato ed è stato al centro del gossip per i suoi presunti flirt, alcuni confermati e altri clamorosamente smentiti, come quando un quotidiano lo scambiò per il fidanzato di Elodie

Mahmood non nasconde l'emozione di tornare a Sanremo, anche sui social il rapper milanese ha esternato la sua voglia di tornare sul palco che gli ha permesso di essere conosciuto al grande pubblico. Sul suo profilo di Twitter ha scritto: "Venerdì avrò l'onore di cantare sul palco di #Sanremo2021. Devo dire che mi fa un po' strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest'opportunità. Sono felice".

Subito dopo aver raggiunto la notorietà Mahmood è stato inseguito dai paparazzi per scoprire chi fosse il suo compagno. Il cantante non ha mai fatto coming out, a Peter Gomez ha spiegato perchè non parla del suo orientamento sessuale: "Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay".

Nonostante questo, al vincitore di Sanremo 2019 sono stati attribuiti molti flirt, tutti maschili tranne uno ma, in quel caso, si trattava di una clamorosa gaffe. Nel 2019 Mahmood è stato fotografato con Lorenzo Tobia Marcucci, i due furono sorpresi insieme per la prima volta dal settimanale Chi a Milano, nella zona di Porta Venezia. Nelle foto che furono pubblicate all'epoca Mahmood e Lorenzo Tobia erano a cena e subito dopo in macchina e sembravano baciarsi. Lorenzo Tobia è originario di Lucca ed è nato nel 1989, in quel periodo i fan del rapper cercarono di sapere tutto di Lorenzo e scoprirono che era tifoso della Fiorentina e lavorava nel campo della moda, precisamente con il brand Guidi.

Finita la storia con Lorenzo, nell'estate del 2019 il rapper fu fotografato dal settimanale Chi con Dario Fantini, conosciuto come Dardust, il produttore del brano vincitore a Sanremo. I due erano insieme a Mykonos, in Grecia, per festeggiare la vittoria al festival. Il flirt tra i due non è mai stato confermato, anche se chi era sull'isola giura di averli visti girare mano nella mano. Sui social non sono mai state pubblicate foto che li ritraevano insieme. Il rapper ha sempre smentito in maniera decisa la storia.

Dopo Lorenzo Tobia e Dario Fantini, Mahmood è stato accostato al ballerino Gabriele Esposito, all'epoca impegnato nel programma Amici Speciali. Ancora una volta è stato il settimanale Chi a diffondere la notizia, sottolineando che Gabriele, residente a Roma, era solito passare il week end a Milano a casa di Alessandro. Anche in questo caso Mahmood è stato molto riservato e non ha mai confermato il suo legame con il ballerino. Il settimanale Chi scrisse "L'ex vincitore di Sanremo e l'ex ballerino di Amici passano la serata a casa del cantante. Dopo l'ultimo legame con Lorenzo Tobia Marcucci, la star di Soldi e Rapide pare inseparabile dal ballerino".

Memorabile è stata la gaffe de Il resto del Carlino, il quotidiano bolognese confuse Marracash con Mahmood. Il rapper siciliano e la sua fidanzata Elodie erano stati invitati alla Prima della Scala del 7 Dicembre 2019. Il giornale pubblicò la loro foto con la scritta "Elodie e Mahmood coppia a sorpresa. Alla Prima della Scala anche l'ex concorrente di Amici, Elodie, e il trionfatore dell'ultimo Sanremo, il rapper Mahmood".

I protagonisti della gaffe, molto amici tra di loro, la presero a ridere, pubblicando l'articolo sui social, Marracash scrisse: "complimenti al Resto Del Carlino" taggando anche Mahmood. Una gaffe involontaria che per qualche giorno è stata ampiamente commentata sul web e sui social.